Реформа української освіти триває і незабаром у школах Одеси та області з'явиться новий предмет

У нову навчальну програму для учнів 5-9 класів був включений новий предмет" підприємництво і фінансова грамотність", який по ідеї повинні вивчати в 8 і 9 класах, проте як з'ясувалося, все не так просто.

Так, нову дисципліну в Одеській області викладатимуть лише в семи школах і тільки з 2014 року. Про це пише сайт Думська .

Як пояснив директор обласного департаменту освіти і науки Олександр Лончак, приступити до вивчення нової дисципліни зможуть лише в 7 школах Одеської області і то, з 2024 року.

За його словами, нова навчальна програма стосується тільки шкіл, в яких з 2017 року введено пілотний проект Державного стандарту базової середньої освіти. В Одеському регіоні таких навчальних закладів Сім. Це Одеська загальноосвітня школа №26, а також Шабське, Таїровське, Балтське (№1 та №2), Великодальницьке та Нерубайське Заклади загальної середньої освіти.

Посадовець пояснив, що саме випускники четвертих класів цих навчальних закладів у 2021-2022 навчальному році розпочнуть реалізацію державного стандарту базової середньої освіти. І тільки в 2024 році, коли ці діти перейдуть в 8 клас, постане питання: вибрати предмет «підприємництво і фінансова грамотність» як інтегрований курс, або якийсь інший, наприклад «Культура добросусідства.

Лончак звернув увагу, що рішення прийматимуть у кожній школі самостійно.

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