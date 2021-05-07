Невідомі заклали вибуховий пристрій поруч з однією з квартир в центрі Одеси

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, а також ряд ЗМІ. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Згідно з наявною інформацією, гранату прив'язали до газової труби в під'їзді будинку на вулиці кінній, 11.

Вибухівку примотали скотчем.

За словами очевидців, бомбу встановили над квартирою дівчини. Якби вона була вдома і виходила, то граната, мабуть, вибухнула б.

На місце були викликані вибухотехніки, які евакуювали всіх мешканців, а потім зняли вибухівку.

Коментарів від поліції по даному епізоду поки немає. Подробиці з'ясовуються.

Раніше ми повідомляли, малолітні діти постраждали на пожежі в Одеській області.

Житловий дом загорівся в селі Олексіївка Кодимського району ввечері в середу 5 травня.

Сигнал про пожежу надійшов рятувальникам о 21: 53. Там горів дах одноповерхового приватного будинку.

Прибулим пожежникам вдалося загасити полум'я через півтори години-о 23: 19.

В результаті пожежі продуктами горіння вирушили двоє хлопчиків-5 і 6 років. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, що по мережі розлетілося відео початку пожежі в двоповерховому пасажирському автобусі на трасі Київ-Одеса

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