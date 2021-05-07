Невідомі заклали вибуховий пристрій поруч з однією з квартир в центрі Одеси
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, а також ряд ЗМІ. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Згідно з наявною інформацією, гранату прив'язали до газової труби в під'їзді будинку на вулиці кінній, 11.
Вибухівку примотали скотчем.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
Обірвалося життя знаменитого співака, трагічні деталі: "Причиною смерті став... "
Адель без макіяжу та в купальнику приголомшила зовнішністю, схуднувши на 44 кг: "Це ти!?"
З'ясувалося, яка у Тіни Кароль репутація серед колег: "Складність у тому, що..."
Дочка Ольги Сумської показала, як проводить час разом з чоловіком: "Тоня, травень місяць..."
За словами очевидців, бомбу встановили над квартирою дівчини. Якби вона була вдома і виходила, то граната, мабуть, вибухнула б.
На місце були викликані вибухотехніки, які евакуювали всіх мешканців, а потім зняли вибухівку.
Коментарів від поліції по даному епізоду поки немає. Подробиці з'ясовуються.
Раніше ми повідомляли, малолітні діти постраждали на пожежі в Одеській області.
Житловий дом загорівся в селі Олексіївка Кодимського району ввечері в середу 5 травня.
Сигнал про пожежу надійшов рятувальникам о 21: 53. Там горів дах одноповерхового приватного будинку.
Прибулим пожежникам вдалося загасити полум'я через півтори години-о 23: 19.
В результаті пожежі продуктами горіння вирушили двоє хлопчиків-5 і 6 років. Їх госпіталізували.
Нагадаємо, що по мережі розлетілося відео початку пожежі в двоповерховому пасажирському автобусі на трасі Київ-Одеса
Також Politeka повідомляла, натовп на натовп: 2 травня в центрі Одеси влаштували масову бійку, з'явилося відео