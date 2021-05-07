Під Одесою рятували 9-річну дитину, яку невідомий напоїв міцним алкоголем
Інцидент трапився ввечері, 6 травня біля пляжу в місті Чорноморську Одеської області. Про це повідомляє на сторінці у Фейсбук КУ «Муніципальна варта», передає Politeka.net
Перехожі побачили на парковці міського пляжу малолітнього хлопчика, якого поїв горілкою чоловік. Вони зателефонували на гарячу лінію муніципальної служби і коли група швидкого реагування виїхала на місце, то побачила дитину в стані сильного алкогольного сп'яніння.
П'яного 9-річного хлопчика доставили в Чорноморську лікарню, а чоловіка — у відділення поліції.
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Подробиці події уточнюються.
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