Під Одесою рятували 9-річну дитину, яку невідомий напоїв міцним алкоголем

Інцидент трапився ввечері, 6 травня біля пляжу в місті Чорноморську Одеської області. Про це повідомляє на сторінці у Фейсбук КУ «Муніципальна варта», передає Politeka.net

Перехожі побачили на парковці міського пляжу малолітнього хлопчика, якого поїв горілкою чоловік. Вони зателефонували на гарячу лінію муніципальної служби і коли група швидкого реагування виїхала на місце, то побачила дитину в стані сильного алкогольного сп'яніння.

П'яного 9-річного хлопчика доставили в Чорноморську лікарню, а чоловіка — у відділення поліції.

Подробиці події уточнюються.

Раніше ми писали, в Одесі від виснаження померла 12-річна школярка.

Дівчинка померла в міській дитячій лікарні № 3 29 квітня, куди її напередодні госпіталізували з діагнозом «анорексія».

Учениця 6 класу на ім'я Ксенія намагалася схуднути і довела свій організм до критичного стану.

Вона була відмінницею, мріяла стати моделлю і брала участь в різних кастингах.

Сім'я була повноцінною і мама всіляко заохочувала свою дочку.

Нагадаємо, що по мережі розлетілося відео початку пожежі в двоповерховому пасажирському автобусі на трасі Київ-Одеса

Також Politeka повідомляла, угроза вибуху в центрі Одеси, знайдений боєприпас: з'їхалися рятувальники і поліція, фото