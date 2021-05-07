Незакінчені дорожні роботи стали причиною транспортного колапсу в Одесі

З самого ранку в п'ятницю 7 травня з селища Котовського в бік центру міста утворився гігантський затор. Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте до кінця)

За словами водіїв, біля Молодої Гвардії комунальники вирізали асфальт на рейках і кинули роботу незакінченою.

З цієї причини автомобілі гальмують і не можуть швидко проїхати.

Крім того, трамваї переповнені і навіть перестали зупинятися.

"Трамваї навіть не зупиняються, люди з них вивалюються, пробка аж з Марсельської», - йдеться в публікації телеграм-каналу.

Деякі водії намагаються об'їжджати затор по тротуарах, як показано на відео.

Раніше ми повідомляли, на дорогах Одеси з'являться нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

24 камери встановлять на тих вулицях, де водії найбільше люблять перевищувати швидкість. Про це повідомив віце-мер Одеси Дмитро Жеман.

«У місті з'являться камери, які фіксують порушення швидкісного режиму. Порушники будуть покарані. Будьте пильні, не порушуйте ПДР, не порушуйте швидкісний режим», — попередив чиновник всіх автолюбителів.

Камери будуть встановлені на Фонтанській дорозі, Миколаївській, Люстдорфській, проспекті Шевченка, Рішельєвській та на вулицях у центральній частині міста.

Нагадаємо, що по мережі розлетілося відео початку пожежі в двоповерховому пасажирському автобусі на трасі Київ-Одеса

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