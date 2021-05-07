Мертвих дельфінів як і раніше знаходять на одеському узбережжі

Так, чергову страшну знахідку виявили жителі селища Чорноморське, що недалеко від Одеси. Про це повідомляє телеграм-канал " Одеса як вона є", оприлюднивши відео з місця події, передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Дельфіна знайшли без будь-яких ознак життя на пляжі біля самої кромки води.

Очевидці будують різні версії загибелі ссавця. Одні припустили, що дельфін загинув у морі і його викинуло на берег. Інші вважають, що хвилі викинули його на берег живим, але малюк не зміг повернутися у воду і загинув.

Причина смерті ссавця на даний момент з'ясовується.

Нагадаємо, що це не перший випадок. Так, нещодавно тушку морського мешканця виявили жителі Чорноморська. Ще раніше мертвого дельфіна викинуло штормом на Собачий пляж.

Раніше ми повідомляли, на території Одеської області оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер.

За даними Укргідрометцентру, у п'ятницю 7 травня в Одеській області пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду, що відповідає небезпеці першого рівня (жовтий).

Рятувальники рекомендують городянам обмежити перебування дітей на вулиці, особливо в темний час доби, а також триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев і будівель.

Нагадаємо, НП з військовими сталася на кордоні в Одеській області, задіяна авіація: кадри з місця

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