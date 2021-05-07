Одеситів насмішила робота дорожніх служб

Так, на вулиці Віри Інбер в Одесі комунальники укладають асфальт прямо під припарковані автомобілі.

Фото відчайдушної роботи дорожників опублікували очевидці в телеграм-канал «Одеса як вона є», передає Politeka.net.

«Дорожники кладуть асфальт на Віри Інбер. І все б нічого, але кладуть вони його під припарковані машини😂 😂», - іронізують вони.

На даній ділянці були заплановані роботи з укладання асфальту. Однак деякі водії як ні в чому не бувало припаркував свої автомобілі. Комунальники вирішили не звертати уваги на такі незначні перешкоди і стали робити свою справу.

Раніше ми повідомляли, нєзакінчені дорожні роботи стали причиною транспортного колапсу в Одесі.

З самого ранку в п'ятницю 7 травня з селища Котовського в бік центру міста утворився гігантський затор.

За словами водіїв, біля Молодої Гвардії комунальники вирізали асфальт на рейках і кинули роботу незакінченою.

З цієї причини автомобілі гальмують і не можуть швидко проїхати.

Крім того, трамваї переповнені і навіть перестали зупинятися.

"Трамваї навіть не зупиняються, люди з них вивалюються, пробка аж з Марсельської», - розповіли одесити.

Деякі водії почали об'їжджати затор по тротуарах.

Нагадаємо, що по мережі розлетілося відео початку пожежі в двоповерховому пасажирському автобусі на трасі Київ-Одеса

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