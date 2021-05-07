У ці дні в місті пройде ряд заходів

Одеситів попередили про зміни в місті, які заплановані 8 і 9 травня

Як і у всій Україні Одеса буде 8 травня відзначати День пам'яті і примирення, а 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці дні в місті проведуть ряд заходів, у зв'язку з чим намічені зміни, які торкнуться водіїв транспорти. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті міста , передавати Politeka.net

Повідомляється, що 8 і 9 травня з 07: 30 до 10: 30 буде заборонена парковка авто біля Алеї Слави в парку Шевченка. Безпосередньо під час урочистих заходів на Алеї Слави будуть тимчасово змінені місця стоянки автотранспорту загального користування (8 і 9 травня з 07:30 до 11:00) – очевидно, перенесуть кінцеву зупинку маршруток на площі перед алеєю.

У той же час 9 травня з 09:30 до 12:00 буде посилено контроль за рухом автотранспорту і дотриманням Правил дорожнього руху на площі Десятого квітня, з проспекту Шевченка до площі Десятого квітня, і на прилеглих до площі вулицях.

Що стосується самих заходів, то їх програма наступна.

9 травня покладання квітів відбудеться:

- 10:00-до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в парку ім. Т. Г. Шевченко;

- 10:15-на траверсі пам'ятника Невідомому матросу в акваторії Одеської затоки з кораблів і катерів Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

- 11:00 – до стели «Крила перемоги» на пл. Десятого квітня;

- 12: 00-на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.

8 та 9 травня також відбудеться покладання квітів до братських могил та монументів Поясу Слави.

На завершення святкування всіх одеситів чекає святковий феєрверк на Думській площі – він відбудеться о 22:00.

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