Одеситів попередили про зміни в місті, які заплановані 8 і 9 травня
Як і у всій Україні Одеса буде 8 травня відзначати День пам'яті і примирення, а 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці дні в місті проведуть ряд заходів, у зв'язку з чим намічені зміни, які торкнуться водіїв транспорти. Інформація про це з'явилася на
Повідомляється, що 8 і 9 травня з 07: 30 до 10: 30 буде заборонена парковка авто біля Алеї Слави в парку Шевченка. Безпосередньо під час урочистих заходів на Алеї Слави будуть тимчасово змінені місця стоянки автотранспорту загального користування (8 і 9 травня з 07:30 до 11:00) – очевидно, перенесуть кінцеву зупинку маршруток на площі перед алеєю.
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У той же час 9 травня з 09:30 до 12:00 буде посилено контроль за рухом автотранспорту і дотриманням Правил дорожнього руху на площі Десятого квітня, з проспекту Шевченка до площі Десятого квітня, і на прилеглих до площі вулицях.
Що стосується самих заходів, то їх програма наступна.
9 травня покладання квітів відбудеться:
- 10:00-до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в парку ім. Т. Г. Шевченко;
- 10:15-на траверсі пам'ятника Невідомому матросу в акваторії Одеської затоки з кораблів і катерів Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- 11:00 – до стели «Крила перемоги» на пл. Десятого квітня;
- 12: 00-на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.
8 та 9 травня також відбудеться покладання квітів до братських могил та монументів Поясу Слави.
На завершення святкування всіх одеситів чекає святковий феєрверк на Думській площі – він відбудеться о 22:00.
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