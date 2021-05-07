Більше 2 тисяч поліцейських і нацгвардійців працюватимуть у посиленому режимі

Більше двох тисяч силовиків будуть ретельно стежити за порядком в Одесі та області 8 і 9 травня

Про посилення заходів безпеки в ці дні заявили в прес - службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

Зокрема в День пам'яті і примирення 8 травня, а також в День Перемоги 9 травня на вулиці Одеси виведуть понад 2 тисячі поліцейських і нацгвардійців.

У поліції зазначили, що особлива увага приділятиметься на Алеї Слави, площі 10 квітня та на Меморіалі 411-ї батареї.

«У місцях проведення масових меморіальних акцій будуть присутні співробітники поліції діалогу, щоб запобігати потенційним конфліктним ситуаціям серед присутніх", - йдеться на сайті Нацполіції.

Жителів Одеси попередили, що Алею Слави в парку Шевченка оточать силовики тому пройти до пам'ятника Невідомому матросу можна буде в певних місцях, через так звані фільтраційні пункти, на яких поліцейські будуть оглядати речі відвідувачів і перевіряти їх на наявність заборонених предметів.

У поліції нагадують про неприпустимість використання комуністичної символіки, а також георгіївських стрічок. Закон України» Про засудження комуністичного і нацистського режимів " забороняє використання прапора, герба і гімну СРСР, а також радянських республік, серп і молот, червоні зірки та інші символи Радянського Союзу, символіку Компартії, зображення Леніна, Сталіна, інших високопоставлених радянських функціонерів. Георгіївська стрічка ж визнана символом антиукраїнської діяльності.

За публічну демонстрацію заборонених символів обіцяють карати за кримінальною статтею.

Нагадаємо, що стало відомо, як відзначать 8 і 9 травня в Одесі: заборона паркування, покладання квітів і не тільки

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