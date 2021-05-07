Більше двох тисяч силовиків будуть ретельно стежити за порядком в Одесі та області 8 і 9 травня
Про посилення заходів безпеки в ці дні заявили в прес - службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net
Зокрема в День пам'яті і примирення 8 травня, а також в День Перемоги 9 травня на вулиці Одеси виведуть понад 2 тисячі поліцейських і нацгвардійців.
У поліції зазначили, що особлива увага приділятиметься на Алеї Слави, площі 10 квітня та на Меморіалі 411-ї батареї.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
Мішина показала, з яким настроєм прокидається поруч з Еллертом: "Висунула язик і..."
Настя Каменських в міні-бікіні змусила чоловіків заздрити Потапу: "Найсмачніша Баунті"
Адель без макіяжу та в купальнику приголомшила зовнішністю, схуднувши на 44 кг: "Це ти!?"
Морози нагрянуть в Україну, регіони вже замітає снігом: де розгулялася стихія
«У місцях проведення масових меморіальних акцій будуть присутні співробітники поліції діалогу, щоб запобігати потенційним конфліктним ситуаціям серед присутніх", - йдеться на сайті Нацполіції.
Жителів Одеси попередили, що Алею Слави в парку Шевченка оточать силовики тому пройти до пам'ятника Невідомому матросу можна буде в певних місцях, через так звані фільтраційні пункти, на яких поліцейські будуть оглядати речі відвідувачів і перевіряти їх на наявність заборонених предметів.
У поліції нагадують про неприпустимість використання комуністичної символіки, а також георгіївських стрічок. Закон України» Про засудження комуністичного і нацистського режимів " забороняє використання прапора, герба і гімну СРСР, а також радянських республік, серп і молот, червоні зірки та інші символи Радянського Союзу, символіку Компартії, зображення Леніна, Сталіна, інших високопоставлених радянських функціонерів. Георгіївська стрічка ж визнана символом антиукраїнської діяльності.
За публічну демонстрацію заборонених символів обіцяють карати за кримінальною статтею.
Нагадаємо, що стало відомо, як відзначать 8 і 9 травня в Одесі: заборона паркування, покладання квітів і не тільки
Також Politeka повідомляла, зіловіков з усієї України стягнуть на вулиці Одеси: "1300 копів і 1200 нацгвардійців"