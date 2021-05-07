В Одесі пиятика під магазином закінчилася різаниною, в результаті якої ледь не загинув перехожий
Подія трапилася ввечері біля одного з магазинів на вулиці Семена Палія в Суворовському районі Одеси, передає Politeka.net, з посиланням на інформацію сайту Нацполіції регіону.
Спочатку чоловік розпивав алкоголь з товаришами, а після цього почав конфліктувати і битися з перехожим. У якийсь момент він вихопив ніж і вдарив ним у грудну клітку незнайомця.
39-річного потерпілого забрала швидка в лікарню, а нападника відвезли у відділення поліції.
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Чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 КК України (замах на вбивство) та уклали його в ізолятор тимчасового тримання.
Тепер йому світить від 7 до 15 років в'язниці.
Раніше ми повідомляли, под Одесою рятували 9-річну дитину, яку чоловік напоїв міцним алкоголем.
Інцидент трапився ввечері, 6 травня біля пляжу в місті Чорноморську Одеської області.
Перехожі побачили на парковці міського пляжу малолітнього хлопчика, якого поїв горілкою чоловік. Вони зателефонували на гарячу лінію муніципальної служби і коли група швидкого реагування виїхала на місце, то побачила дитину в стані сильного алкогольного сп'яніння.
П'яного 9-річного хлопчика доставили в Чорноморську лікарню, а чоловіка — у відділення поліції.
Нагадаємо, що стало відомо, як відзначать 8 і 9 травня в Одесі: заборона паркування, покладання квітів і не тільки
Також Politeka повідомляла, силовиків з усієї України стягнуть на вулиці Одеси: "1300 копів і 1200 нацгвардійців"