В Одеській області оголосили високий рівень пожежної небезпеки

Як передає Politeka.net, про це передавати у прес-службі регіонального управління ДСНС, у п'ятницю 7 травня.

У пожежонебезпечну зону, крім Одещини потрапили більшість центральних і східних областей України — Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Сумська і Миколаївська.

У зв'язку з цим всім громадянам необхідно бути гранично обережними, розпалюючи вогонь на відкритій місцевості, в лісах, на полях. Суха рослинність може неконтрольовано розгорітися і привести до серйозних пожеж і тяжких наслідків.

Рятувальники попередили, що забороняється робити протягом пожежонебезпечного періоду:

розводити багаття в лісі і лісопосадках;

заїжджати автомобілем в ліс;

курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати в лісі просочену бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;

полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати звалища і спалювати відходи;

спалювати стерню і пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Раніше ми повідомляли, малолітні діти постраждали на пожежі в Одеській області.

Житловий будинок загорівся в селі Олексіївка Кодимського району ввечері в середу 5 травня.

Сигнал про пожежу надійшов рятувальникам о 21: 53. Там горів дах одноповерхового приватного будинку.

Прибулим пожежникам вдалося загасити полум'я через півтори години-о 23: 19.

В результаті пожежі продуктами горіння вирушили двоє хлопчиків-5 і 6 років. Їх госпіталізували.

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