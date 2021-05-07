В Одеській області оголосили високий рівень пожежної небезпеки
Як передає Politeka.net, про це
У пожежонебезпечну зону, крім Одещини потрапили більшість центральних і східних областей України — Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Сумська і Миколаївська.
У зв'язку з цим всім громадянам необхідно бути гранично обережними, розпалюючи вогонь на відкритій місцевості, в лісах, на полях. Суха рослинність може неконтрольовано розгорітися і привести до серйозних пожеж і тяжких наслідків.
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Рятувальники попередили, що забороняється робити протягом пожежонебезпечного періоду:
- розводити багаття в лісі і лісопосадках;
- заїжджати автомобілем в ліс;
- курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати в лісі просочену бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
- полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати звалища і спалювати відходи;
- спалювати стерню і пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Раніше ми повідомляли, малолітні діти постраждали на пожежі в Одеській області.
Житловий будинок загорівся в селі Олексіївка Кодимського району ввечері в середу 5 травня.
Сигнал про пожежу надійшов рятувальникам о 21: 53. Там горів дах одноповерхового приватного будинку.
Прибулим пожежникам вдалося загасити полум'я через півтори години-о 23: 19.
В результаті пожежі продуктами горіння вирушили двоє хлопчиків-5 і 6 років. Їх госпіталізували.
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