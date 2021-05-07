8 і 9 травня зустріне одеситів дощовою погодою зі штормовим вітром
Про це повідомляють метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів у своєму новому прогнозі, передає Politeka.net
За даними синоптиків, в суботу 8 травня весь день в Одесі буде хмарним. Вранці і вдень очікується дощ, який закінчиться ближче до вечора.
Крім того, прогнозується посилення швидкості вітру до 15-24 метрів в секунду. Вранці вітер буде дути Південний, вдень північно-західний.
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Температура вночі становитиме 12-14 °С, вдень 16-18 °С.
Температура морської води 12-13 °С.
Також в цей день буде спостерігатися найвищий рівень небезпеки.
По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий дощ.
Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 9-14 °С, вдень 15-20 °С.
На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.
У неділю, 9 травня синоптики також не виключають ймовірність дощу.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі 8-9 градусів тепла, вдень 14-16 тепла.
У понеділок, 10 травня весь день небо в Одесі буде ясним. Без опадів. Вітер змінних спрямований, від 2-х до 4-х метрів в секунду. Температура вночі + 8 +9 градусів, вдень+17 + 22 градуси.
Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку, що заборонено робити
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