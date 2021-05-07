Як у 90-ті роки

В Одесі затримали рекетирів з селища Котовського, які діяли, як у 90-ті роки

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес - службу ГУНП в Одеській області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Встановлено, що судимі за тяжкі злочини жителі Суворовського району 27-ми і 33-х років вимагали у місцевого підприємця щомісяця платити їм «данину» у розмірі 400 доларів за так зване кришування.

За невиконання своїх вимог вимагачі погрожували потерпілому насильством і знищенням майна, що належить йому.

Через 2 місяці їх затримали за допомогою спецназівців. У чоловіків вилучили кошти, отримані злочинним шляхом, та інші речові докази.

"Зловмисники поміщені в ізолятор тимчасового утримання. Вирішується питання про оголошення ним підозри за ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, – йдеться в повідомленні поліції.

Раніше ми повідомляли, ббільше двох тисяч силовиків будуть ретельно стежити за порядком в Одесі та області 8 і 9 травня.

Зокрема в День пам'яті і примирення 8 травня, а також в День Перемоги 9 травня на вулиці Одеси виведуть понад 2 тисячі поліцейських і нацгвардійців.

У поліції зазначили, що особлива увага приділятиметься на Алеї Слави, площі 10 квітня та на Меморіалі 411-ї батареї.

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