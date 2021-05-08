В Одесі пішов з життя головний лікар поліклініки

Як повідомили місцеві ЗМІ , Євген Арійчук помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Йому був 71 рік, і він очолював Одеську поліклініку №29.

Смерть медика настала, коли він лежав в Одеській обласній лікарні після перенесеного коронавірусу.

У соціальних мережах розійшлися чутки, що Арійчук нібито помер через кілька днів після вакцинації від COVID-19.

Однак у мерії цю інформацію спростували, заявивши, що головлікар щеплення не отримував, оскільки він нещодавно перехворів.

Також у міськраді повідомили, що на момент смерті ковід-тест був негативний.

Зазначимо, що в Україні дуже часто лікарі повідомляють про смерть від коронавірусної хвороби своїх колег.

Минулого місяця в Чорноморську Одеської області проводжали в останню путь жінку-медика, яка померла від ковіда.

"Бережіть медиків... Вони рятують нас зараз, все частіше згораючи самі. Буквально на кілька хвилин зібралися біля лікарняного храму карети швидкої допомоги, щоб віддати останню шану своїй колезі. Світла пам'ять Богдані Миронівні Гордієнко", - йдеться в повідомленні.

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