Весна знову випробує терпіння одеситів погодними "гойдалками" - короткочасне тепло різко зміниться дощами і прохолодною погодою
Про це свідчать дані метеорологів з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів та сайту sinoptik.ua.
З самого ранку вівторка, 11 травня, небо в Одесі затягнулося хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Без опадів вдень, а ось пізно ввечері очікується невеликий дощ. Вітер північно-східний 4 м / с, Вологість 77 %, Тиск 761 мм.рт.ст.
Стовпчики термометрів піднімуться до + 21°, а вночі - опустяться до +10+ 16°.
У середу в місті також буде хмарно. Вночі та вранці 12 травня синоптики прогнозують невеликі опади у вигляді дощу. Вітер змінних напрямків, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від + 7 до +12 °С, вдень буде в межах+17 + 22 °С.
У четвер і п'ятницю очікується похмура погода з дощем. Підніметься південний вітер, з поривами до 10-15 метрів в секунду.
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13 травня похолодає, температура вночі опуститься до + 5 +10 °С, вдень максимально підніметься до + 16 градусів.
14 травня в Одесі стовпчики термометрів піднімуться до + 17°, а вночі - опустяться до +8°.
Вологість 86 %, Тиск 757 мм.рт.ст.
Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку, що заборонено робити
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