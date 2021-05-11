В Одеському порту виставили озброєну автоматами охорону

Вся справа в тому, що в порт Одеса зайшов корабель берегової охорони США Hamilton. Щоб уникнути провокацій один з причалів, до якого пришвартувалося Американське судно військові взяли під посилену охорону - огородили підхід до судна і виставили автоматників.

Зазначимо, що протягом 2 днів Американський фрегат відпрацьовував навчання в морі спільно з флагманом Морської охорони «Григорій Куроп'ятников» і кораблем ВМС «Старобільськ», пише сайт Думська.

Як повідомили в Государтсенной прикордонній службі України, екіпажі відпрацювали злагоджені дії тактичної групи з припинення провокацій в морі і відбиття нападу з неба за стандартами NATO.

Не так давно ми повідомляли, що ббільше двох тисяч силовиків ретельно стежили за порядком в Одесі та області 8 і 9 травня.

Зокрема в День пам'яті і примирення 8 травня, а також в День Перемоги 9 травня на вулиці Одеси вивели понад 2 тисячі поліцейських і нацгвардійців.

У поліції зазначили, що особлива увага приділялася Алеї Слави, площі 10 квітня та на Меморіалі 411-ї батареї.

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