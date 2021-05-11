В Україні в черговий раз оновили кольорові зони і стало відомо, в якій опинилася Одеська область

Про це свідчачи дані Міністерства охорони здоров'я України, оприлюднені 10 травня.

Відзначимо, що червоних і зелених регіонів на даний момент немає.

У помаранчеву зону входять Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська, Черкаська та Миколаївська області.

А ось Одеська та інші регіони залишаються в жовтій зоні на найближчі 7 днів, проте в будь-який момент в регіонах можуть переглянути показники захворюваності.

Які обмеження діють в "жовтій" зоні:

- обов'язкове носіння масок в громадських місцях і дотримання соціальної дистанції;

- проводити культурні, спортивні, розважальні, соціальні, релігійні та інші заходи, в тому числі з розміщенням стоячи, можна, але тільки за умови, що приміщення заповнене не більше, ніж на 50%, або ж якщо на кожного відвідувача припадає не менше чотирьох квадратних метрів (якщо захід проводять на відкритому повітрі);



- можна відвідувати навчальні заклади групами понад 20 осіб;

- дозволено проведення матчів командних ігрових видів спорту з глядачами на трибунах, але з обмеженнями за кількістю заповнених місць;

- робота ресторанів, барів і кафе дозволяється до 24:00 (раніше – до 23:00).

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