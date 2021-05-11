В Україні в черговий раз оновили кольорові зони і стало відомо, в якій опинилася Одеська область
Про це
Відзначимо, що червоних і зелених регіонів на даний момент немає.
У помаранчеву зону входять Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська, Черкаська та Миколаївська області.
А ось Одеська та інші регіони залишаються в жовтій зоні на найближчі 7 днів, проте в будь-який момент в регіонах можуть переглянути показники захворюваності.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Данилко в образі Сердючки змусив дочку Олени Кравець піти у відрив на танцполі: "Очманіти!"
Ірина Білик більше ніколи не зможе привітати маму з днем народження: "Хіба могла я подумати..."
"Уже тиждень над Україною літають": незвичайне явище в нічному небі потрапило на відео
Дочка Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю, схожа не на батьків: «Здалося, що це…»
Які обмеження діють в "жовтій" зоні:
- обов'язкове носіння масок в громадських місцях і дотримання соціальної дистанції;
- проводити культурні, спортивні, розважальні, соціальні, релігійні та інші заходи, в тому числі з розміщенням стоячи, можна, але тільки за умови, що приміщення заповнене не більше, ніж на 50%, або ж якщо на кожного відвідувача припадає не менше чотирьох квадратних метрів (якщо захід проводять на відкритому повітрі);
- можна відвідувати навчальні заклади групами понад 20 осіб;
- дозволено проведення матчів командних ігрових видів спорту з глядачами на трибунах, але з обмеженнями за кількістю заповнених місць;
- робота ресторанів, барів і кафе дозволяється до 24:00 (раніше – до 23:00).
Нагадаємо, що погода випробує сили і нерви одеситів: синоптики зробили застереження
Також Politeka повідомляла, людей з автоматами виставили в порту Одеси: кадри з місця