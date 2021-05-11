Жителі Одеси знову відзначилися під час заходів на 9 травня, за це їх притягнуть до відповідальності

У поліції підбили підсумки заходів, присвячених 76-річниці Дня Перемоги над нацизмом, повідомивши, що у святкуваннях взяли участь понад 10 тис.осіб у різних локаціях міста. При цьому без бійок і провокацій не обійшлося, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Нацполіції Одеської області.

Правоохоронці притягнули до відповідальності 9 осіб, на яких виписали 13 протоколів, з них шестеро осіб вчинили дрібне хуліганство, троє злісно відмовилися коритися співробітникам поліції.

Також протоколи склали за носіння георгіївської стрічки і недотримання карантину.

Крім того, один виготовив і демонстрував георгіївську стрічку на Алеї Слави, другий прийшов на 412 батарею в Чорноморську в пілотці з червоною зіркою. За це їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Варто розповісти окремо про один з інцидентів.

На Алеї Слави одна з жінок, з перекошеним від агресії обличчям вигукувала провокаційні гасла «Слава Новоросії».

"Ти куди приїхав? Ти приїхав до Одеси! Треба знати історію з ким воюєш! Слава Новоросії", – вигукувала вона.

На кадрах видно обличчя жінки, спотворене агресією. Виникає відчуття, що Учасниця акції ось-ось кинеться з кулаками на оператора.

Нагадавши, НП з військовими сталася на кордоні в Одеській області, задіяна авіація: кадри з місця

Також Politeka повідомляла, людей з автоматами виставили в порту Одеси: кадри з місця