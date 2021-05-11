Незвичайним спостереженням поділилися одесити в соціальних мережах

У небі вони побачили низку вогнів, яка рухалася прямо над головою із заходу на схід.

Відео оприлюднив місцевий житель Олександр Сивенко, передавати Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Спочатку світяться вогні породили безліч версій і чуток, проте трохи пізніше з'ясувалося, що за незвичайне явище спостерігалося над містом - це були пролітають повз супутники Ілона Маска, відомого американського інженера і підприємця.

"Вночі вдалося поспостерігати і зняти проліт «супутникового поїзда» Starlink L27. Ця порція з 60-ти супутників була запущена вранці 9 травня 2021. І ось менш ніж через добу цей рій супутників пролетів над Одесою)», - написав одесит в соцмережах.

Він зазначив, що виглядає це по-справжньому круто.

"Це круто" і якщо, хто хоче глянути своїми очима: той час початку прольоту найближчої ночі над Одесою о 3: 50", - додав одесит.

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У середу в місті буде хмарно. Вночі та вранці 12 травня синоптики прогнозують невеликі опади у вигляді дощу. Вітер змінних напрямків, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від + 7 до +12 °С, вдень буде в межах+17 + 22 °С.

У четвер і п'ятницю очікується похмура погода з дощем. Підніметься південний вітер, з поривами до 10-15 метрів в секунду.

13 травня похолодає, температура вночі опуститься до + 5 +10 °С, вдень максимально підніметься до + 16 градусів.

14 травня в Одесі стовпчики термометрів піднімуться до + 17°, а вночі - опустяться до +8°.



Вологість 86 %, Тиск 757 мм.рт.ст.

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