Під Одесою на землі знайшли 6-річну дитину, яка напилася горілки і отруїлася

Подія трапилася на проводи одному з сіл Дальницької територіальної громади. Відео розмістили очевидці в телеграм-каналах, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Очевидці викликали бригаду швидкої після того, як побачили лежачого на землі малолітнього хлопчика, від якого виходив різкий запах алкоголю.

При цьому його матері поруч з ним не було. Хлопчик стогнав і рвав, і встиг сказати, що йому 6 років.

Пізніше з'ясувалося, що дитина зі своїми друзями ходила на кладовищі збирати цукерки і на одній з могил знайшла чарку з горілкою, яку випив.

У поліції зазначили, що зараз дитина почувається нормально, а от її 39-річна мати буде оштрафована за невиконання батьківських зобов'язань.

За останній тиждень, це вже другий випадок в Одесій області, коли малолітні діти труяться алкоголем.

Раніше ми писали, на пляжі в Чорноморську 9-річну дитину, чоловік напоїв міцним алкоголем.

Перехожі побачили на парковці міського пляжу малолітнього хлопчика, якого поїв горілкою чоловік. Вони зателефонували на гарячу лінію муніципальної служби і коли група швидкого реагування виїхала на місце, то побачила дитину в стані сильного алкогольного сп'яніння.

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