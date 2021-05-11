Шахраї вже почали заробляти на фальшивих вакцинах

Так, міжнародну групу аферистів, які торгували підробкою на американську вакцину фірми Pfizer, українські спецслужби накрили в Одесі. Про це розповіли в прес-центрі СБУ, у вівторок, 11 травня, передає Politeka.net

Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія "Pfizer" офіційно почала поставки вакцини від коронавірусу в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити.

"Щоб переконати клієнтів в її наявності, вони надавали підроблені гарантійні листи від українських банків і рахунки, відкриті на громадян України", – розповіли у відомстві.

За даними СБУ, до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне.

Зазначається, що вартість однієї фейкової "вакцини" сягала $ 250.

Раніше ми писали, в Україні в черговий раз оновили кольорові зони і стало відомо, в якій опинилася Одеська область.

Відзначимо, що червоних і зелених регіонів на даний момент немає.

У помаранчеву зону входять Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська, Черкаська та Миколаївська області.

А ось Одеська та інші регіони залишаються в жовтій зоні на найближчі 7 днів, проте в будь-який момент в регіонах можуть переглянути показники захворюваності.

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