Шахраї вже почали заробляти на фальшивих вакцинах
Так, міжнародну групу аферистів, які торгували підробкою на американську вакцину фірми Pfizer, українські спецслужби накрили в Одесі. Про це
Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія "Pfizer" офіційно почала поставки вакцини від коронавірусу в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити.
"Щоб переконати клієнтів в її наявності, вони надавали підроблені гарантійні листи від українських банків і рахунки, відкриті на громадян України", – розповіли у відомстві.
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За даними СБУ, до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне.
Зазначається, що вартість однієї фейкової "вакцини" сягала $ 250.
Раніше ми писали, в Україні в черговий раз оновили кольорові зони і стало відомо, в якій опинилася Одеська область.
Відзначимо, що червоних і зелених регіонів на даний момент немає.
У помаранчеву зону входять Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська, Черкаська та Миколаївська області.
А ось Одеська та інші регіони залишаються в жовтій зоні на найближчі 7 днів, проте в будь-який момент в регіонах можуть переглянути показники захворюваності.
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