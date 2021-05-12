Водіїв усіх видів транспорту попередили про заборону руху на трасі державного значення Одеса-Рені

На двох ділянках дороги перекриють проїзд через ремонт залізничних переїздів. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області, передає Politeka.net

З 8:00 12 травня до 17: 00 15 травня буде заборонено рух для всього транспорту на 229-му км траси Одеса – Рені (на Бухарест).

У зазначені дні тут будуть вести роботи з капітального ремонту залізничного переїзду.

Крім того повідомляється, що на найближчу ніч – з 22:00 сьогоднішнього дня, 11 травня, до 5:00 12 травня рух транспорту буде перекрито на іншій ділянці автодороги Одеса – Рені – на 182 км.Причина – аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді.

Про зняття заборони та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Раніше ми писали, в поліції підбили підсумки заходів, присвячених 76-річниці Дня Перемоги над нацизмом, повідомивши, що у святкуваннях взяли участь понад 10 тис.осіб в різних локаціях міста. При цьому без бійок і провокацій не обійшлося.

Правоохоронці притягнули до відповідальності 9 осіб, на яких виписали 13 протоколів, з них шестеро осіб вчинили дрібне хуліганство, троє злісно відмовилися коритися співробітникам поліції.

Також протоколи склали за носіння георгіївської стрічки і недотримання карантину.

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