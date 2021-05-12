Водіїв усіх видів транспорту попередили про заборону руху на трасі державного значення Одеса-Рені
На двох ділянках дороги перекриють проїзд через ремонт залізничних переїздів. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області, передає Politeka.net
З 8:00 12 травня до 17: 00 15 травня буде заборонено рух для всього транспорту на 229-му км траси Одеса – Рені (на Бухарест).
У зазначені дні тут будуть вести роботи з капітального ремонту залізничного переїзду.
Крім того повідомляється, що на найближчу ніч – з 22:00 сьогоднішнього дня, 11 травня, до 5:00 12 травня рух транспорту буде перекрито на іншій ділянці автодороги Одеса – Рені – на 182 км.Причина – аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді.
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Про зняття заборони та відновлення руху буде повідомлено додатково.
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