По мережі розлетілися кадри моменту масштабного ДТП на під'їзді до Одеси
Відео аварії в Авангарді зафіксували камери вуличного спостереження, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як повідомили в прес-службі поліції, водій Mercedes, який їхав у бік двох стовпів, на світлофорі не впорався з керуванням і зіткнувся з авто Mini Cooper, а той в результаті удару — з вантажівкою. Також зачепило ВАЗ, який стояв на узбіччі.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди травми отримали чотири людини. Одного потерпілого госпіталізували, іншим медичну допомогу надали на місці аварії.
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Раніше ми повидомляли, водіїв усіх видів транспорту попередили про заборону руху на трасі державного значення Одеса-Рені.
На двох ділянках дороги перекриють проїзд через ремонт залізничних переїздів.
З 8:00 12 травня до 17: 00 15 травня буде заборонено рух для всього транспорту на 229-му км траси Одеса – Рені (на Бухарест).
У зазначені дні тут будуть вести роботи з капітального ремонту залізничного переїзду.
Крім того повідомляється, що на найближчу ніч – з 22:00 сьогоднішнього дня, 11 травня, до 5:00 12 травня рух транспорту буде перекрито на іншій ділянці автодороги Одеса – Рені – на 182 км.Причина – аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді.
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