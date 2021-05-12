По мережі розлетілися кадри моменту масштабного ДТП на під'їзді до Одеси

Відео аварії в Авангарді зафіксували камери вуличного спостереження, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомили в прес-службі поліції, водій Mercedes, який їхав у бік двох стовпів, на світлофорі не впорався з керуванням і зіткнувся з авто Mini Cooper, а той в результаті удару — з вантажівкою. Також зачепило ВАЗ, який стояв на узбіччі.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди травми отримали чотири людини. Одного потерпілого госпіталізували, іншим медичну допомогу надали на місці аварії.

Раніше ми повидомляли, водіїв усіх видів транспорту попередили про заборону руху на трасі державного значення Одеса-Рені.

На двох ділянках дороги перекриють проїзд через ремонт залізничних переїздів.

З 8:00 12 травня до 17: 00 15 травня буде заборонено рух для всього транспорту на 229-му км траси Одеса – Рені (на Бухарест).

У зазначені дні тут будуть вести роботи з капітального ремонту залізничного переїзду.

Крім того повідомляється, що на найближчу ніч – з 22:00 сьогоднішнього дня, 11 травня, до 5:00 12 травня рух транспорту буде перекрито на іншій ділянці автодороги Одеса – Рені – на 182 км.Причина – аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді.

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