В Одесі на зміну сонячному і ясному дню прийдуть опади і похолодання через циклон
Про різку зміну погоди в середу 12 травня попередили синоптики Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net
Згідно з прогнозом, Одеса потрапить під вплив нового циклону, який принесе короткочасний дощ і помірний західний вітер.
Температура повітря очікується вдень близько +15... + 17 градусів, ввечері похолодає до +12, а вночі температура коливатиметься +9+10 градусів.
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Температура морської води складе + 11 + 12 градусів.
По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, вранці та вдень місцями короткочасний дощ.
Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду.
Температура вночі 7-12 °С, вдень 15-20 °С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Також варто нагадати нашим читачам, що синоптики вже дали прогноз погоди на найближчі два дні.
Вони повідомили, що в четвер і п'ятницю очікується похмура погода з дощем. Підніметься південний вітер, з поривами до 10-15 метрів в секунду.
13 травня похолодає, температура вночі опуститься до + 5 +10 °С, вдень максимально підніметься до + 16 градусів.
14 травня в Одесі стовпчики термометрів піднімуться до + 17°, а вночі - опустяться до +8°.
Вологість 86 %, Тиск 757 мм.рт.ст.
Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку, що заборонено робити
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