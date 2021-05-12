В Одесі на зміну сонячному і ясному дню прийдуть опади і похолодання через циклон

Про різку зміну погоди в середу 12 травня попередили синоптики Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

Згідно з прогнозом, Одеса потрапить під вплив нового циклону, який принесе короткочасний дощ і помірний західний вітер.

Температура повітря очікується вдень близько +15... + 17 градусів, ввечері похолодає до +12, а вночі температура коливатиметься +9+10 градусів.

Температура морської води складе + 11 + 12 градусів.

По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, вранці та вдень місцями короткочасний дощ.

Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 7-12 °С, вдень 15-20 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Також варто нагадати нашим читачам, що синоптики вже дали прогноз погоди на найближчі два дні.

Вони повідомили, що в четвер і п'ятницю очікується похмура погода з дощем. Підніметься південний вітер, з поривами до 10-15 метрів в секунду.

13 травня похолодає, температура вночі опуститься до + 5 +10 °С, вдень максимально підніметься до + 16 градусів.

14 травня в Одесі стовпчики термометрів піднімуться до + 17°, а вночі - опустяться до +8°.



Вологість 86 %, Тиск 757 мм.рт.ст.

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