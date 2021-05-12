В Одеській області затримали поліцейського за те, що він брав хабарі

Так, у Березівському районі "на гарячому" попався начальник сектору дізнання одного з райвідділів поліції. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР), передає Politeka.net

За даними слідства, поліцейський вимагав та отримав 42 тис. гривень від громадянина, а натомість обіцяв не вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за фактом розтрати бюджетних коштів та не проводити відповідне досудове розслідування.

Наразі на території Ширяївського району Одеської області проводиться комплекс слідчих дій.

Крім того, проводяться обшуки за місцем проживання і в службових кабінетах осіб, причетних до злочину.

Вже вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Якщо провину поліцейського доведуть, то він може сісти на термін від 5 до 10 років у в'язницю з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.

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