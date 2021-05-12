В Одеській області чоловіка вбили прямо на кладовищі на очах у багатьох людей
Злочин стався 9 травня. Про це повідомляє місцевий сайт
Під час застілля на одному з сільських кладовищ до 49-річного чоловіка підбіг інший і встромив ніж йому в шию, а потім зник у невідомому напрямку.
На крики збіглися інші відвідувачі кладовища, які спробували надати потерпілому першу медичну допомогу до приїзди швидкої, проте це мало допомогло. Чоловік помер у лікарні від отриманих травм та крововтрати.
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Поліцейські приступили до пошуків вбивці і через три доби його знайшли і затримали.
Весь цей час він переховувався в полях.
У поліції повідомили, що вбивство сталося на грунті ревнощів.
До цього ми повідомляли, житель Одеської області вирішив зарізати свою подругу, запідозривши її в зраді.
Подія трапилася в селищі Бородіно в Болградському районі.
Випивши алкоголю, 44-річний чоловік завів розмову зі своєю співмешканкою про спільного знайомого, до якого приревнував. Під час сварки він схопив ніж і вдарив жінку в груди.
Постраждалу доставили в лікарню, де прооперували.
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