На ці операції виділяють гроші з бюджету

В Одесі викрили лікаря, який вимагав гроші за операції у пацієнтів

Завідувач відділенням центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні попався на хабарі в розмірі 11 тисяч доларів. У корупційній схемі були задіяні також його колеги, які отримували свою частку готівкою, повідомляє прокурора в Одеській області.

З'ясувалося, що медики, використовуючи своє посадове становище, організували механізм поборів з пацієнтів, які готуються до важких операцій на серці.

Проведення таких оцінювали від 80 до 400 тис.грн, залежно від їх складності та стану хворих.

Тим часом в прокуратуру повідомили всім одеситам, що подібні операції за законодавством повинні проводитися безкоштовно, і придбання протезів, клапанів шунтів і т.д. теж здійснюються за бюджетні кошти.

Поки вирішується питання про оголошення викритому медику про підозру, його відсторонили від посади.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

До цього ми повідомляли, в Одеської області затримали поліцейського за те, що він брав хабарі.

Так, у Березівському районі» на гарячому " попався начальник сектору дізнання одного з райвідділів поліції.

Поліцейський вимагав та отримав 42 тис. гривень від громадянина, а натомість обіцяв не вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за фактом розтрати бюджетних коштів та не проводити відповідне досудове розслідування.

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