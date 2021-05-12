В Одесі викрили директора спортивної школи, який налагодив систему поборів

Щомісяця він збагачувався на 350 тисяч гривень.

Інформацію про це оприлюднили в прес-центрі обласного управління СБУ, передає Politeka.net

Було встановлено, що керівник дитячо-юнацької спортшколи під загрозою звільнення змушував підлеглих-тренерів вимагати гроші у батьків дітей, які відвідують спортшколу.

Причому гроші директор отримував як готівкою, так і на банківські картки.

За даними слідства, кожен тренер щомісяця передавав йому від 10 до 18 тис.грн, так що загальний прибуток щомісяця досягав 350 тисяч.

Керівника затримали на робочому місці при отриманні чергового «траншу» від одного з підлеглих.

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Завідувач відділенням центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні попався на хабарі в розмірі 11 тисяч доларів. У корупційній схемі були задіяні також його колеги, які отримували свою частку готівкою.

З'ясувалося, що медики, використовуючи своє посадове становище, організували механізм поборів з пацієнтів, які готуються до важких операцій на серці.

Проведення таких оцінювали від 80 до 400 тис.грн, залежно від їх складності та стану хворих.

Тим часом подібні операції за законодавством повинні проводитися безкоштовно, і придбання протезів, клапанів шунтів і т.д. теж здійснюються за бюджетні кошти.

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