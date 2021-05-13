На полях в Одеській області все активніше дають про себе знати шкідники посівів

Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Одеській області, передає Politeka.net

Фахівці провели обстеження посівів озимого ріпаку у фазі бутонізації-цвітіння для встановлення фітосанітарного стану на наявність шкідливих організмів.

В результаті було зафіксовано, що ріпак масово заселяють та пошкоджують: прихотнохоботник ріпаковий насіннєвий, ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, по краю поля -оленка волохата.

У Держпродспоживслужбі рекомендують аграріям під час бутонізації ріпаку провести обробки інсектицидами дозволеними до використання в Україні.

При сприятливих умовах для розвитку шкідників через 10-12 днів радять провести повторну обробку.

Раніше ми повідомляли, на одеській набережній жителі зустріли велику змію.

Це сталося 12 травня пляжі "Золотий берег" на 16-й станції Великого Фонтану.

На кадрах видно, як досить велика змія вилізла на набережну погрітися на сонечку. Плазун своїм виглядом налякав відпочиваючих, однак, як з'ясувалося, це не отруйна змія, а звичайний полоз.

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