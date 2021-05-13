В Одесі все частіше говорять про подорожчання проїзду в маршрутках

Що буде з ціною на проїзд у маршрутках і існувавши задля цей економічний обґрунтування йдеться в сюжеті "Південної хвилі", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Востаннє ціну за проїзд в одеських маршрутках підняли з п'яти до семи гривень у січні 2018 року. І необхідність підвищення тарифу назріла вже давно.

Стрімке подорожчання палива і запчастин мікроавтобусів, які майже цілодобово перевозять людей і експлуатуються понаднормово. Саме на це спираються перевізники, які виступають за збільшення ціни на проїзд у міських маршрутках. Крім того, все більше одеситів воліють користуватися міським електротранспортом, відповідно — падає обсяг перевезень пасажирів на маршрутках.

За словами перевізників, тариф має становити 12-15 гривень за одну поїздку.

Однак у Департаменті транспорту вважають, що тариф в 15 гривень - це занадто і боятися зіткнутися з невдоволенням одеситів, тому в мерії, якщо і будуть підвищувати, то максимум до 10 гривень.

"Тариф треба було піднімати давно. І 10 гривень - це "тариф виживання". Чергове підняття ціни проблеми не вирішить. Необхідно повністю змінювати підхід до організації громадського транспорту в місті. Це і введення електронного квитка, і реорганізація всієї міської маршрутної мережі«, - говорить директор (НВЦ)» Екоінформ " Сергій Чероіваненко.

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