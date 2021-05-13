Одесити обурилися, коли поліцейські зупинили маршрутку і висадили всіх стоячих пасажирів

Криком душі поділилися очевидці в Telegram-каналі "Х. Одеса", передає Politeka.net

Так, за словами одеситів, рано вранці поліцейські зупинили маршрутку №175 і попросили всіх стоячих пасажирів покинути салон транспорту.

"Але дуже прикро, коли ти виходиш і бачиш ще купу таких маршруток повністю забитими людьми їм хоч би що. Що відбувається з цією країною?",- обурюється автор поста.

Раніше ми повідомляли, в Україні в черговий раз оновили кольорові зони і стало відомо, що Одеська область як і раніше залишається в жовтій зоні.

Відзначимо, що червоних і зелених регіонів на даний момент немає.

Також ми писали, коронавірус за добу забрав 23 життя в Одеській області.

За даними на ранок четверга, 13 травня, в регіоні виявили 196 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 23 людини.

Загальна кількість хворих становить 136 833 осіб.

Летальних випадків -2738. Встигли одужати 109 679 пацієнтів, з них 965 – за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 24 416 осіб.

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