Одесити обурилися, коли поліцейські зупинили маршрутку і висадили всіх стоячих пасажирів
Криком душі поділилися очевидці в Telegram-каналі "Х. Одеса", передає Politeka.net
Так, за словами одеситів, рано вранці поліцейські зупинили маршрутку №175 і попросили всіх стоячих пасажирів покинути салон транспорту.
"Але дуже прикро, коли ти виходиш і бачиш ще купу таких маршруток повністю забитими людьми їм хоч би що. Що відбувається з цією країною?",- обурюється автор поста.
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Раніше ми повідомляли, в Україні в черговий раз оновили кольорові зони і стало відомо, що Одеська область як і раніше залишається в жовтій зоні.
Відзначимо, що червоних і зелених регіонів на даний момент немає.
Також ми писали, коронавірус за добу забрав 23 життя в Одеській області.
За даними на ранок четверга, 13 травня, в регіоні виявили 196 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 23 людини.
Загальна кількість хворих становить 136 833 осіб.
Летальних випадків -2738. Встигли одужати 109 679 пацієнтів, з них 965 – за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 24 416 осіб.
Нагадаємо, що бїда не вщухає на Одещині, десятки летальних випадків: що відомо
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