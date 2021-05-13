В Одесі 18-річний хлопець зі спільником пограбував рідну сестру, поки та лежала в лікарні
Подробиці розповіли на сайті Нацполііції в Одесій області, передає Politeka.net
За словами поліцейських, жінку госпіталізували в лікарню і на цей час її малолітній син був змушений жити зі своїм дядьком, якому 18 років.
Хитрий родич, скориставшись нагодою, вкрав у племінника ключ від квартири і виніс з житла телевізор і електром'ясорубку. Цього йому здалося мало і наступного дня, взявши у спільники 20-річного приятеля, повернувся за кухонною побутовою технікою, яку не забрав вперше.
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Одужавши і повернувшись з лікарні, господиня квартири виявила пропажу і звернулася за допомогою в поліцію.
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Затримали правопорушника за лічені хвилини. Ним виявився 26-річний громадянин однієї з африканських країн, який приїхав в Україну на навчання.
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