Щодня на Одещині фіксують велику кількість жертв від коронавірусу
Про це передає Politeka.net, з посиланням на повідомлення системи моніторингу РНБО.
За даними на ранок п'ятниці, 14 травня, в регіоні виявили 368 нових випадків захворювання ковід-інфекцією. При цьому від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 27 осіб.
Загальна кількість хворих становить 137 201 осіб.
Летальних випадків -2765. Встигли одужати 109 679 пацієнтів. На даний момент в Одеській області хворіють 24 757 осіб.
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Раніше ми писали, шахраї вже почали заробляти на фальшивих вакцинах.
Так, міжнародну групу аферистів, які торгували підробкою на американську вакцину фірми Pfizer, українські спецслужби накрили в Одесі.
Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія "Pfizer" офіційно почала поставки вакцини від коронавірусу в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити.
"Щоб переконати клієнтів в її наявності, вони надавали підроблені гарантійні листи від українських банків і рахунки, відкриті на громадян України", – розповіли в СБУ.
За даними служби, до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне.
Зазначається, що вартість однієї фейкової "вакцини" сягала $ 25
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