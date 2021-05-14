Щодня на Одещині фіксують велику кількість жертв від коронавірусу

Про це передає Politeka.net, з посиланням на повідомлення системи моніторингу РНБО.

За даними на ранок п'ятниці, 14 травня, в регіоні виявили 368 нових випадків захворювання ковід-інфекцією. При цьому від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 27 осіб.

Загальна кількість хворих становить 137 201 осіб.

Летальних випадків -2765. Встигли одужати 109 679 пацієнтів. На даний момент в Одеській області хворіють 24 757 осіб.

Раніше ми писали, шахраї вже почали заробляти на фальшивих вакцинах.

Так, міжнародну групу аферистів, які торгували підробкою на американську вакцину фірми Pfizer, українські спецслужби накрили в Одесі.

Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія "Pfizer" офіційно почала поставки вакцини від коронавірусу в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити.

"Щоб переконати клієнтів в її наявності, вони надавали підроблені гарантійні листи від українських банків і рахунки, відкриті на громадян України", – розповіли в СБУ.

За даними служби, до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне.

Зазначається, що вартість однієї фейкової "вакцини" сягала $ 25

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