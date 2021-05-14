В Одеській області викрили бізнесмена, який завдав збитків державі на 75 мільйонів гривень

Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури, передає Politeka.net

Заповзятливий чоловік організував видобуток піску на сільськогосподарських землях Біляївського району не маючи на руках жодних дозвільних документів.

У прокуратурі зазначили, що внаслідок такої незаконної діяльності відбулися суттєві негативні зміни рельєфу місцевості, на великій площі знищено верхній шар ґрунту, створено загрозу водної ерозії та зсувів, виникла необхідність у виведенні земельних ділянок із сільськогосподарського обороту.

Розслідування триває.

Раніше ми писали, в Одесі на хабарі в 11 тисяч $ затримали завідувача відділенням кардіохірургії обласної лікарні. Лікар отримав гроші від пацієнта за проведення операції на серці з протезування висхідного відділу аорти.

Крім того, з'ясувалося, що співробітники цієї лікарні систематично отримували хабарі від пацієнтів. Зокрема, медики, зловживаючи службовим становищем,» збирали данину " близько 80-400к грн з тих, хто готується до складних операцій на серці.

Затриманому медику готуються пред'явити підозру, обрати запобіжний захід і відсторонити від займаної посади.

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