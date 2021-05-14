Спецназ затримав групу чоловіків, які промишляли розбоями і грабежами по всій Одесі

Зловмисники маскувалися під водіїв таксі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в п'ятницю, 14 травня, передає (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Зазначається, що організував злочинне угруповання 27-річний чоловік. Разом з 3 раніше судимими громадянами вони здійснювали грабежі і розбої на території Одеси. "Працювали" під виглядом водіїв таксі в нічний і ранковий час доби.

Постраждалих зловмисники обирали серед відвідувачів одеських розважальних закладів у центрі міста. Після того, як потенційна жертва сідала в авто, вони пропонували випити і проїхатися по нічному місту. Як тільки громадяни втрачали пильність, учасники банди грабували їх.

Фігуранти збували здобуті "скарби" в ломбард через знайомство з його працівницею. Маючи доступ до телефонів потерпілих, зловмисники розблокували кредитки постраждалих та безперешкодно знімали готівку.

Попалися розбійники на черговому злочині 14 травня. Їх затримали правоохоронці за допомогою спецпідрозділу КОРД.

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