Спецназ затримав групу чоловіків, які промишляли розбоями і грабежами по всій Одесі
Зловмисники маскувалися під водіїв таксі. Про це
Зазначається, що організував злочинне угруповання 27-річний чоловік. Разом з 3 раніше судимими громадянами вони здійснювали грабежі і розбої на території Одеси. "Працювали" під виглядом водіїв таксі в нічний і ранковий час доби.
Постраждалих зловмисники обирали серед відвідувачів одеських розважальних закладів у центрі міста. Після того, як потенційна жертва сідала в авто, вони пропонували випити і проїхатися по нічному місту. Як тільки громадяни втрачали пильність, учасники банди грабували їх.
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Фігуранти збували здобуті "скарби" в ломбард через знайомство з його працівницею. Маючи доступ до телефонів потерпілих, зловмисники розблокували кредитки постраждалих та безперешкодно знімали готівку.
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