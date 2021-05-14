Чоловік з жінкою задушили літнього одесита, а його тіло сховали в диван

Злочин був абсолютно з метою пограбування, розповіли в прес-службі Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За інформацією поліцейських, 26-річний житель Миколаївського району зі своєю 30-літньою знайомою з Івано-Франківської області познайомилися з потерпілим в міському парку. 60-річний одесит запросив їх до себе додому і почав пригощати. Між ними спалахнув конфлікт, і чоловік задушив ременем нового знайомого і сховав його тіло в диван.

Після розправи парочка пішла, забравши з собою ключ, а після, повернулася, прихопивши з собою ще одного приятеля з Волинської області.

Зловмисники винесли з квартири всю побутову техніку. Продавши награбоване, вони рвонули до Києва. Де їх і затримали поліцейські.

Не так давно ми повідомляли, що таксист з Одеси заради боргів пішов на вбивство київської родички.

За задумом 31-річного одесита, вбивство мало виглядати як нещасний випадок, проте поліцейські не повірили і вирахували душогуба.

Молодий чоловік набрав боргів, але розплатитися у нього було нічим, тоді він спланував розбійний напад. Таксист приїхав 11 травня з Одеси до своїх родичів у село Тарасівка. Зловмисник дочекався, поки господар будинку піде на чергування, а сам напав на рідну тітку і забрав з дому всі гроші.

Племінник намагався імітувати нещасний випадок через падіння з висоти. В результаті жінка загинула, не приходячи до тями.

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