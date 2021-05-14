Субота зустріне жителів спекотною і сухою погодою, а на неділю синоптики прогнозують рясні дощі з грозою
У той же час стовпчики термометрів поповзуть вгору.
Про це повідомляє Politeka.net, ознайомившись з прогнозом погоди від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Так, в суботу, 15 травня, ясна погода очікується в Одесі вранці і ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, але ненадовго. Без опадів.
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За прогнозом синоптиків в цей день денна температура повітря досягне + 21 +24 градусів, вночі коливатиметься в межах +11 + 13 градусів.
Вітер південно-західний, 7-12 метрів в секунду.
Температура морської води прогріється до +13 + 14°С
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м / с.
Температура вночі на градусниках покаже + 9 + 14°С, вдень +20+25°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
У неділю, 16 травня весь день в Одесі буде хмарним. Вдень очікується дощ, який до вечора може посилитися. Також метеорологи прогнозують грозу
Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.
Вдень температура буде в межах +19 +24 градуси, вночі – від +8 до + 13.
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