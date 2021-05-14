В Одесі сталася перестрілка, в місті оголошено поліцейський план "Перехоплення"

Подія трапилася вдень у п'ятницю, 14 травня біля заводу «Більшовик». Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Четверо озброєних чоловіків у масках розстріляли машину, з людиною", - кажуть люди.

Тим часом у прес - службі ГУНП підтвердили інформацію про стрілянину, повідомивши перші подробиці.

Згідно з попередньою інформацією, невідомі стріляли в 42-річного чоловіка з травматичної зброї, а після зникли на автомобілі. Потерпілий з раною ноги доставлений в лікарню. Стрільців шукають. У місті введено план»Перехоплення".

"Розшукується авто DAEWOO Lanos темно-синього кольору, ВН 3549 ВА, в авто люди озброєні, рухаються в бік Об'їзної дороги з Балтської дороги", - йдеться в повідомленні.

До цього ми повідомляли, біля Одеської школи на вулиці Космонавтів пролунали постріли.

Надзвичайна подія трапилася вранці в п'ятницю, 14 травня, біля 32-ї школи.

Прибулі на місце події поліцейські обстежили територію і біля 32-ї школи знайшли причетних до стрільби.

Під час перевірки в одного з трьох чоловіків знайшли предмет, схожий на пістолет.

Стрілянина обійшлася без постраждалих.