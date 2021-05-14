В Одесі сталася перестрілка, в місті оголошено поліцейський план "Перехоплення"
Подія трапилася вдень у п'ятницю, 14 травня біля заводу «Більшовик». Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Четверо озброєних чоловіків у масках розстріляли машину, з людиною", - кажуть люди.
Тим часом у прес - службі ГУНП
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Згідно з попередньою інформацією, невідомі стріляли в 42-річного чоловіка з травматичної зброї, а після зникли на автомобілі. Потерпілий з раною ноги доставлений в лікарню. Стрільців шукають. У місті введено план»Перехоплення".
"Розшукується авто DAEWOO Lanos темно-синього кольору, ВН 3549 ВА, в авто люди озброєні, рухаються в бік Об'їзної дороги з Балтської дороги", - йдеться в повідомленні.
До цього ми повідомляли, біля Одеської школи на вулиці Космонавтів пролунали постріли.
Надзвичайна подія трапилася вранці в п'ятницю, 14 травня, біля 32-ї школи.
Прибулі на місце події поліцейські обстежили територію і біля 32-ї школи знайшли причетних до стрільби.
Під час перевірки в одного з трьох чоловіків знайшли предмет, схожий на пістолет.
Стрілянина обійшлася без постраждалих.
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