В Одесі на Пересипу стався потоп
Водою затопило вулицю Чорноморського козацтва в неділю, 16 травня.
Відео НП оприлюднили очевидці в телеграм-канал " Одеса як вона є», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Причиною потопу стала труба, яка рвонула з-під закритих воріт будівлі №66 біля цукрового заводу.
На оприлюднених кадрах видно, як проїжджу частину залило водою і підтоплення тягнеться кілька сот метрів, що призвело до тягучки автомобілів.
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На місці вже працюють співробітники комунальних служб.
Як повідомили в Інфоксводоканалі, через аварію без води залишилися жителі, які проживають на наступних вулицях:
- Отамана Головатого;
- Чорноморського Козацтва;
- Миколи Гефта
У той же час за прогнозами синоптиків, 16 травня, погода перейде під вплив циклону, який обрушить рясні опади з грозами Одеську область.
А ось в самому місті очікуються невеликі дощі і то вже в нічний час. До цього на небі весь день буде хмарність. В Одесі трохи похолодає. Вдень температура повітря максимум прогріється до + 19 градусів. Прогнозується слабкий змінний вітер.
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