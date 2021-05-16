В Одесі на Пересипу стався потоп

Водою затопило вулицю Чорноморського козацтва в неділю, 16 травня.

Відео НП оприлюднили очевидці в телеграм-канал " Одеса як вона є», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Причиною потопу стала труба, яка рвонула з-під закритих воріт будівлі №66 біля цукрового заводу.

На оприлюднених кадрах видно, як проїжджу частину залило водою і підтоплення тягнеться кілька сот метрів, що призвело до тягучки автомобілів.

На місці вже працюють співробітники комунальних служб.

Як повідомили в Інфоксводоканалі, через аварію без води залишилися жителі, які проживають на наступних вулицях:

- Отамана Головатого;

- Чорноморського Козацтва;

- Миколи Гефта

У той же час за прогнозами синоптиків, 16 травня, погода перейде під вплив циклону, який обрушить рясні опади з грозами Одеську область.

А ось в самому місті очікуються невеликі дощі і то вже в нічний час. До цього на небі весь день буде хмарність. В Одесі трохи похолодає. Вдень температура повітря максимум прогріється до + 19 градусів. Прогнозується слабкий змінний вітер.

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