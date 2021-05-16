Новітній британський корабель, которий прямує до Одеси, вже увійшов в акваторію Чорного моря

Відповідні кадри оприлюднило в Твіттері Посольство Британії в Туреччині, передає Politeka.net

Так, у неділю, 16 травня патрульний корабель Trent P224 вже пройшов протоку Босфор у супроводі турецької берегової охорони.

Кінцевим пунктом його повинен стати Одеський порт.

«В супроводі берегової охорони нашого друга і союзника Туреччини Trent проходить через прекрасний Босфор, на шляху до Одеси через Чорне море», - відзначається в публікації.

За даними Одеського видання « Думська », HMS Trent — один з новітніх кораблів британського флоту, введений до його складу в серпні 2020 року. Довжина 90 метрів, ширина 13, осадка — 3,8 метра. Водотоннажність 2300 тонн. Пара дизелів розганяють його до 25 вузлів. Екіпаж 60 моряків.

Не так давно ми повідомляли, що у районі Чорноморська Одеської області було виявлено російське ракетне судно.

Корабель помітили за допомогою радіолокатора на посту прикордонників.

Військові зв'язалися з судном по радіоканалу і отримали відповідь, що це "Бугіль 363".

Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363-ракетного корвета «Павло Державін».

Після виявлення корвет почав рухатися в східному напрямку. Він міг супроводжувати американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753), який вчора покинув Одесу.

Нагадаємо, що мОрський спецназ провів "зачистку" корабля в порту Одеси: кадри

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