Новітній британський корабель, которий прямує до Одеси, вже увійшов в акваторію Чорного моря
Відповідні кадри оприлюднило в Твіттері Посольство Британії в Туреччині, передає Politeka.net
Так, у неділю, 16 травня патрульний корабель Trent P224 вже пройшов протоку Босфор у супроводі турецької берегової охорони.
Кінцевим пунктом його повинен стати Одеський порт.
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«В супроводі берегової охорони нашого друга і союзника Туреччини Trent проходить через прекрасний Босфор, на шляху до Одеси через Чорне море», - відзначається в публікації.
За даними Одеського видання «
Не так давно ми повідомляли, що у районі Чорноморська Одеської області було виявлено російське ракетне судно.
Корабель помітили за допомогою радіолокатора на посту прикордонників.
Військові зв'язалися з судном по радіоканалу і отримали відповідь, що це "Бугіль 363".
Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363-ракетного корвета «Павло Державін».
Після виявлення корвет почав рухатися в східному напрямку. Він міг супроводжувати американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753), який вчора покинув Одесу.
Нагадаємо, що мОрський спецназ провів "зачистку" корабля в порту Одеси: кадри
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