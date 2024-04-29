Жінку впіймала на гарячому і знайшли у неї чималу суму грошей за те, що вона «відмазувала» військовозобов'язаних від мобілізації.

В Одесі затримано співробітника Одеського обласного центру психічного здоров'я за підробку документів про інвалідність родичам військовослужбовців в обмін на гроші. Цю інформацію підтвердили у Головному управлінні Нацполіції на Одещині.

За версією слідства, жінка займалася підробленим оформленням інвалідності для родичів військовозобов'язаних, одержуючи натомість оплату. Ці фальсифіковані документи потім використовувалися для полегшення організації догляду за інвалідами, що згодом відклало процес призову на військову службу.

Встановлено, що в обмін на 1500 доларів та 8000 гривень обвинувачена запевнила громадянина, що організує лікування його дідуся та сприятиме в отриманні інвалідності родичу.

Жінку затримали на робочому місці під час прийому грошей та передачі документів.

Крім цього, у квітні 2024 року окремий інцидент пов'язаний із затриманням чиновника Фонтанської об'єднаної територіальної громади Одеської області, викритого у пособництві військовослужбовцям ухилення від мобілізації в обмін на хабар.

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