Грошова допомога від ООН надається особам та сім'ям, які відповідають певним категоріям уразливості.

ООН збільшила допомогу для українців, зокрема, на Одещині , які постраждали внаслідок військових дій.

Ця допомога передбачає допомогти задовольнити нагальні потреби, наприклад, зняти тимчасове житло, купити їжу та предмети особистої гігієни.

Як йдеться на сайті організації ООН, уразливі верстви населення, зокрема, на Одещині, отримуватимуть 3 600 гривень для кожного члена сім'ї.

Хто може отримати допомогу від ООН?

Внутрішньо переміщені особи від 24 лютого 2022 року.

Люди, які постраждали в результаті війни з 24 лютого 2022 року в таких областях - Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська.

Люди, які повернулися до місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через війну від 24 лютого 2022 року.

Також в ООН додали, що допомогу може отримати сім'я, в якій лише один з одним або кількома дітьми до 18 років або з літніми людьми - 55 років і старше.

На допомогу може розраховувати сім'я з одним одиноким/кількома самотніми людьми похилого віку 55 років і старшою або літньою людиною з одним або кількома дітьми до 18 років.

Сім'я з одним або декількома людьми з інвалідністю, хронічними захворюваннями тощо.

Прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітей, розлучених з батьками.

Важливо, що для отримання цієї допомоги не можна бути зареєстрованим в УВКБ ООН раніше або отримувати грошову допомогу від інших організацій.

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