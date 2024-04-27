На Одещині залишилося чимало вулиць імені Пушкіна та на честь Суворова, які варто перейменувати.

Так, в Одеській області є 19 вулиць імені Пушкіна та 25 на честь Суворова, які планують перейменувати.

Як повідомили у громадській організації "Деколонізація. Україна", укладено перелік вулиць, провулків та площ, що названі прізвищем російського поета.

У організації додали, що їх потрібно перейменувати в кожній області України.

Найбільша кількість вулиць на честь Пушкіна на Запоріжжі, там їх налічують 60, Вінниччині - 54 та Херсонщині – 51, найменше на Волині, Тернопільщині та Хмельниччині – по одній.

Вулиць на честь російського полководця Олександра Суворова в Одеській області є 25.

Найбільше вулиць з відповідною назвою зафіксовано у частково окупованій Херсонській області – 32 та Запорізькій області – 27.

"Деякі назви є ледь не в кожному селі, де досі не проведено пенейменування. Ті ж Гагаріна і Першотравневі є майже всюди" – додали у організації.

Варто зазначити, що 24 квітня в Одесі змінили назву для більше ніж 100 вулиць, провулків та інших топонімів. Йдеться про Катерининську площу та вулицю, Лідерсовський бульвар, парк Горького.

Нагадаємо, наприкінці зими онлайн-голосування за нові назви для 46 об'єктів топоніміки в Одесі завершилося.

Серед них були вулиці, що отримали назви на честь загиблих військових, перейменування парку Горького, скверу Пушкіна та інших вулиць у місті.

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