Синоптики розповіли про погоду в Одесі на тижні з 17 по 23 березня, дізнайтесь свіжий прогноз.

Весна Одесі продовжує дивувати своєю мінливістю, синоптики розповіли, якою буде погода на тижні з 17 по 23 число, повідомляє Політека.

Протягом цього періоду в Україні утримуватиметься плюсова температура повітря, яка подекуди поб'є черговий тепловий рекорд, але при цьому з другої половини тижня вона матиме тенденцію до зниження.

У понеділок, 17-го числа, у регіоні очікується прохолодний день, з можливим дощем вранці. З 18 по 23 числа температура буде теплою та сонячною. Вдень повітря прогріється до +14°C, а вночі коливатиметься від +1 до +5.

Раніше синоптик Наталія Птуха розповідала, що в Одесі зокрема ще можуть бути стрибки холоду.

У другій половині місяця можливі сильні похолодання. За її словами, такі стрибки температури якраз у цей період не виключені.

За архівними даними, абсолютний мінімум температури у березні за всю історію спостережень в Україні було зафіксовано на рівні -20 – -37 градусів. На Закарпатті та південних регіонах опускалася до -10 – -27.

Проте, за словами представника Укргідрометцентру, за останні десятиліття такі екстремальні холоди стають дедалі рідкісними, особливо у в цей період. Однак, іноді вони таки відбуваються.

"Для березня характерна будь-яка погода. Тому що у нас може бути як -20, так і +20. Тому що це місяць на перетині холодного та теплого сезонів".

Тому можуть бути дуже великі амплітуди, якщо дивитися на архівні показники, як від мінусів, так і до плюсів", – зазначила Наталя Птуха.

Зараз спостерігається тенденція до підвищення температурних значень, і в останні роки більшість місяців в Україні найчастіше тепліші за кліматичну норму.

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