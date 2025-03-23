Українцям назвали попередню дату завершення опалювального сезону в Одесі, відомо що впливає на терміни.

Рішення про завершення опалювального сезону в Одесі та області ухвалюється з урахуванням погодних умов, стану енергосистеми регіону і не лише, повідомляє Politeka.

У деяких містах України подачу тепла в житлові будинки вже припиняють – це пов'язано не лише з підвищенням температури повітря, а й необхідністю економії ресурсів.

Експерти зазначають, що запаси газу у сховищах України залишаються вкрай низькими, а атаки на газову інфраструктуру створюють додаткові складнощі.

2025 року комунальне підприємство «Теплопостачання міста» працювало стабільно.

Усі аварійні ситуації, зокрема викликані ворожими обстрілами, усувалися оперативно.

За даними міської ради, на даний момент ситуація знаходиться під контролем, і всі абоненти підключені до теплопостачання.

Відповідно до нормативів, завершення опалювального сезону в Одесі відбувається, коли середньодобова температура повітря перевищує +8°C та стабільно тримається на цьому рівні протягом трьох днів.

Як правило, тепло подають до 15 квітня, проте за раннього підвищення температури подачу тепла можуть припинити раніше.

Березень цього року тепліший за звичайний, із відносно малою кількістю опадів, середня температура повітря вища за норму, а кількість опадів помітно нижча.

За прогнозом погоди синоптиків, середня температура в регіоні на 1-1,5°C вища за норму і коливатиметься від +1°C до +7°C.

Згідно зі статистикою минулих років, опалювальний сезон в Одесі та області зазвичай завершується у період з 1 по 10 квітня. Однак точні терміни залежать не лише від погодних умов, а й стану енергосистеми.

Постійні атаки на енергетичну інфраструктуру можуть призвести до дострокового припинення теплопостачання. Тим не менш, комунальні служби роблять все можливе, щоб забезпечити стабільний температурний режим у житлових будинках.

2024 року голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначав, що в деяких регіонах завершення опалювального сезону відбувалося за особливим порядком. Насамперед це стосувалося територій, що найбільше постраждали від ворожих обстрілів.

За середнього температурного фону +12…+14°C жителі часто використовують електроприлади для обігріву, що створює додаткове навантаження на енергосистему країни. Тому відключення тепла в різних сферах може регулюватися індивідуально.

Завершення опалювального сезону в Одесі має відбутися без негативних наслідків для енергосистеми, яка вже значно постраждала.

Торік у період 2023–2024 батареї були холодними з 7 квітня 2024 року. Керівники всіх підприємств, на балансі яких перебувають системи центрального опалення міста, були зобов'язані забезпечити їх своєчасне відключення.

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