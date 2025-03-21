Українцям розповіли, чого чекати від погоди в Одесі 22 березня стало відомо, якою буде ця п'ятниця.

Синоптики склали прогноз погоди в Одесі та області на 22 березня, стало відомо, якою буде ця субота, повідомляє Politeka.net.

Як повідомили на сайті Синоптик, цей день очікується безхмарним протягом усього дня.

У регіоні 22 числа потеплішає, у суботу буде сонячно та без опадів південно-західний та південний до 4 м/с, вночі температура коливатиметься до +5 до +6 °С, вдень прогріється до +11 °С.

"В Одесі хмар спостерігатиметься у цей день не буде, небо буде ясним. Без опадів", - повідомляють метеорологи.

Метеорологи не очікують на опади в цей час, але можливі невеликі пориви вітру.

Повідомляється, що середня температура повітря цього місяця буде вищою за норму, а кількість дощів помітно нижча.

Перший місяць весни цього року тепліше, ніж звичайно, з відносно малою кількістю дощів, метеорологи поділилися свіжим прогнозом.

Навесні 2025 року, за попередніми даними, цього року буде на 1–2 градуси тепліше.

Зазвичай середня температура в Україні в цей період становить від 0 до +6°C, а на високогір'ї Карпат до -3°C, проте температурні рекорди в історії показують, що перший місяць весни може бути з морозами до -37°C і неймовірно теплим до +29°C.

За прогнозом погоди синоптиків на місяць, середня температура очікується на 1-1,5°C вище за норму і коливатиметься від +1°C до +7°C.

Опадів прогнозується менше від середніх значень – 22-42 мм.

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