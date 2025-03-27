Українцям розповіли про тарифи на світ із 1 квітня 2025 року в Одесі, дізнайтесь, як вони зміняться.

Тарифи на електроенергію в Одесі з 1 квітня 2025 залишаться незмінними, але деякі все одно платитимуть більше, передає Політека.

Згідно з постановою Кабміну №632, тариф на електроенергію для населення залишиться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину – ця ціна діятиме до кінця квітня 2025 року.

Таким чином, наступного місяця українці продовжать платити 4,32 грн/кВт·год, без змін і платитимуть більше, ніж користувачі двозонних лічильників яким передбачені знижені суми в нічний час.

З 23:00 до 07:00 вартість становитиме 2,16 за кВт·год.

В уряді запевняють, що підвищення цін поки що не розглядається.

Міністр енергетики Герман Галущенко раніше наголошував, що підвищення цін на світ в Україні не планується.

Незважаючи на прогнозований дефіцит електроенергії в країні до 2027 року, Національний банк України очікує на його поступове скорочення.

На відміну від світла, вартість водопостачання та водовідведення в Одесі зросте. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг обговорює підвищення у два етапи.

З 1.04. 2025 року водопостачання – 20,16 за кубометр (зараз 17,92 грн), водовідведення – 19,42 за кубометр (зараз 17,24).

Рішення про підвищення очікується вже у березні.

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