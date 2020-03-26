Среди больных есть супруги, которые приехали из Италии

В Одессе медики рассказали о состоянии четырех больных, у которых выявили коронавирусную инфекцию COVID-19

Как пишет Думская , их состоянии оценивают, как удовлетворительное.

Согласно информации горздрава, один из зараженных поступил в инфекционную больницу 17 марта с подозрением на ОРВИ, однако уже на следующий день его отпустили на самоизоляцию.

«25 марта он повторно поступил в инфекционную больницу с признаками пневмонии и сейчас в состоянии средней тяжести находится под контролем медиков», — рассказала врач.

Ко всему прочему, среди заболевших имеются супруги, которые прибыли из Италии.

Отмечается, что жена поступила в больницу 18 марта, а муж убыл домой с признаками ОРВИ. Впоследствии у него диагностировали пневмонию, сейчас семейную пару отправили домой. Им уже стало лучше.

Врачи заверили, что со всеми пациентами, у которых подозревают коронавирус, даже теми, кто самоизолировался дома, общаются семейные врачи — либо по телефону, либо через дверь, однако проконтролировать соблюдают ли они режим самоизоляции, невозможно.

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Согласно алгоритму, информацию о зараженных COVID-19 полицейским будут предоставлять медики. От них же правоохранители получат данные о месте пребывания инфицированных и их контактах с другими гражданами во время инкубационного периода.

Получив необходимые данные полицейские будут проводить с ними разъяснительные беседы. Также они будут настаивать на самоизоляции.

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