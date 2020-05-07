Одесситам осталось ждать совсем недолго ослабления карантина

11 мая противоэпидемический режим существенно будет снижен в Одессе.

Соотвествующее решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 7 мая, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В связи с этим можно будет возобновить работу парикмахерским и салонам красоты, прачечным, химчисткам, учреждениям по ремонту обуви и одежды, а также заведениям торговли непродовольственными товарами и общественного питания ( в режиме на вынос и летние площадки). Однако все они должны соблюдать рекомендации Минздрава по карантинным мероприятиям: ограничивать количество посетителей, контролировать расстояние между людьми, проверять температуру и проводить дезинфекцию.

Также в Одессе открывают парки, скверы, музеи под открытым небом, лесопарки, прибрежные зоны и открытые спортивные площадки.

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"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", - сообщил мэр.

По словам Труханова, оставшиеся ограничения, которые не смогли соблюдать в жестком режиме, теперь не удержать.

«Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда указания давать – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами", - отметил одесский глава.

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