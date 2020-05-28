В Одесской области раздался взрыв, который забрал жизнь мужчины
Происшествие случилось вечером 27 мая в одном из частных дворов в Беляевском районе передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Предварительно установлено, что 47-летний мужчина погиб в своем сарае от взрыва снаряда времен Второй Мировой войны.
Погибший являлся, «черным копателем», то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки и занимался его раскопками.
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На месте ЧП были найдены мины, снаряды и различные боеприпасы. Принимаются меры по их обезвреживанию.
Тем временем сотрудники ГСЧС отметили, что 27 мая в Украине выявили и отправили на утилизацию более 300 единиц взрывчатки, в том числе шесть авиационных бомб. Какой именно снаряд взорвался в Одесской области - не сообщается.
Ранее мы сообщали, вечером неизвестный мужчина позвонил и сообщил в полицию о заминировании супермаркета на проспекте Шевченко, 19.
После нескольких часов обследования никаких взрывных устройств специалисты не обнаружили.
По горячим следам копы задержали пьяного 47-летнего «минера».
«Мужчина признался, что это он оставил анонимное сообщение о взрывчатке. Он объяснил, что таким образом решил отомстить охранникам, которые не пускали его в супермаркет», - рассказали в полиции.
Лже-минера поместили в СИЗО. Ему грозит наказание от двух до шести лет тюрьмы.
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