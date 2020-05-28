Появились уникальные кадры испытаний украинской крылатой ракеты "Нептун" на полигоне в Одесской области
Видео сверхважных испытаний обнародовал Генштаб ВСУ, передает (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз).
В среду, 27 мая, на государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины “Алибей” в Одесской области стартовали очередные испытания противокорабельного комплекса Р-360 “Нептун”.
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Отметим, что ракетный комплекс "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.
Ранее мы сообщали, в Одесской области раздался взрыв, который забрал жизнь мужчины.
Происшествие случилось вечером 27 мая в одном из частных дворов в Беляевском районе.
Предварительно установлено, что 47-летний мужчина погиб в своем сарае от взрыва снаряда времен Второй Мировой войны.
Погибший являлся, «черным копателем», то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки и занимался его раскопками.
На месте ЧП были найдены мины, снаряды и различные боеприпасы. Принимаются меры по их обезвреживанию.
Напомним, улицы ушли под воду: на Одессу обрушился мощный ливень, движение транспорта затруднено
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