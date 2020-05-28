Появились уникальные кадры испытаний украинской крылатой ракеты "Нептун" на полигоне в Одесской области

Видео сверхважных испытаний обнародовал Генштаб ВСУ, передает (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз).

В среду, 27 мая, на государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины “Алибей” в Одесской области стартовали очередные испытания противокорабельного комплекса Р-360 “Нептун”.

Отметим, что ракетный комплекс "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Ранее мы сообщали, в Одесской области раздался взрыв, который забрал жизнь мужчины.

Происшествие случилось вечером 27 мая в одном из частных дворов в Беляевском районе.

Предварительно установлено, что 47-летний мужчина погиб в своем сарае от взрыва снаряда времен Второй Мировой войны.

Погибший являлся, «черным копателем», то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки и занимался его раскопками.

На месте ЧП были найдены мины, снаряды и различные боеприпасы. Принимаются меры по их обезвреживанию.

Ракетний комплекс Нептун. Державні випробування. Відео Ракетний комплекс #Нептун. #Державні_випробування. ВІДЕО На Одещині тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 “Нептун”. Завершити стрільби планують до кінця травня. Пуски здійснюються з Державного випробувального полігона Збройних Сил України "Алібей". Ракетний комплекс "Нептун" – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів #крейсер, #есмінець, #фрегат, #корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіоконтрастних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби і року, за активної вогневої та радіоелектронної протидії противника. Після прийняття на озброєння комплекс постачатимуть до Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗС України) . Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи. Перша – це мобільні берегові комплекси, які тестуються зараз, друга – ракетні катери та корвети, третя платформа – авіаційні комплекси. Відео оперативно надано Телерадіостудія МО України Бриз Gepostet von Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine am Mittwoch, 27. Mai 2020

Напомним, улицы ушли под воду: на Одессу обрушился мощный ливень, движение транспорта затруднено

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